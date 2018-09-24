Модрич стал игроком года по версии ФИФА

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком года по версии ФИФА. Церемония вручения наград прошла в Лондоне. 33-летний игрок получил приз лучшего игрока года из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

Победитель определится голосованием, в котором приняли участие главные тренеры и капитаны национальных команд, журналисты, а также онлайн-пользователи.

В сезоне-2017/18 Модрич стал победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018, где проиграл Франции (2:4).

Также на звание лучшего игрока года по версии ФИФА претендовали форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах.