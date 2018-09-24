Черышев проиграл Салаху авторство лучшего гола года ФИФА

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года. Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне. Салах забил лучший мяч года в ворота "Эвертона" в матче чемпионата Англии сезона-2016/17.

На премию имени Пушкаша, помимо Салаха, претендовал, среди прочих, полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев и его гол в ворота Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.