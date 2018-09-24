ФАС предлагает ввести льготы для компаний, которые попали под санкции

Ввести ценовые льготы при госзакупках для компаний, попавших под санкции, предлагает Федеральная антимонопольная служба. Об этом пишет РБК 24 сентября.

«В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем Министерству [промышленности и торговли] рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», — цитирует издание ведомство.

Ранее Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому холдинг миллиардера Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при госзакупках на региональном и муниципальном уровнях.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».