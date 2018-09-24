США сертифицировали российский самолет наблюдения в рамках Договора по открытому небу

США в рамках Договора по открытому небу сертифицировали российский самолет наблюдения Ту-2140Н, оснащенный цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Сегодня, 24 сентября в Вене на полях Консультативной комиссии по Договору по открытому небу, представитель США подписал итоговый протокол по освидетельствованию российского самолета наблюдения Ту-2140Н с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060», — сказал Рыжков.

Он отметил, что сертификация самолета проводилась с 2 по 11 сентября. По ее итогам 22 государства-участника, за исключением США, подписали отчет об освидетельствовании.

«Было очевидно, что с технической стороны претензий к Российской Федерации нет и подписание документа является лишь вопросом времени», — сообщил Рыжков. Он также добавил, что все имеющиеся на вооружении России типы самолетов наблюдения — Ан-ЗОБ, Ту-154М Лк-1, Ту-2140Н — имеют допуск к выполнению над территориями иностранных государств наблюдательных полетов.

Рыжков отметил, что «сертификация нового самолета наблюдения позволяет нам расширить возможности по эффективному выполнению наблюдательных полетов, в том числе и над территориями Великобритании, США и Канады».