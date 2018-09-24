В Мариуполь пришли корабли ВМС Украины

Украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому проливу, прибыли в Мариуполь, сообщило 24 сентября интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны", — сообщает портал.

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье.