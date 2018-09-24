В МИДе подтвердили, что задержанный в Норвегии «российский шпион» работает в Совете Федерации

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бокарев арестован в Осло «по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности». Об этом заявили 24 сентября в министерстве иностранный дел РФ.

В ведомстве отметили, что Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и принимал участие в публичном мероприятии, где также присутствовали представители парламентов десятков стран мира.

«Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т.ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — отметили в ведомстве.

По данным источника РБК, Бочкарев прибыл в Норвегию с рабочим визитом не в первый раз. В Совете Федерации он отвечает за работу сайта. Его арест «живенько» обсуждался сегодня на заседании коллегами.

51-летнего россиянина, задержанного в аэропорту Осло, обвинили в незаконной разведывательной деятельности. Мужчина посещал семинар, посвященный оцифровке данных в парламенте Норвегии и, по мнению местных правоохранительных органов, вел себя там подозрительно.