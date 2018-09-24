Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа. Об этом мэр столицы Франции Анн Идальго сообщила в своем Twitter 24 сентября.

"Благодарю муниципальный совет, который единогласно проголосовал за присуждение звания почетного гражданина Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии", – написала она. Депутаты приветствовали свое решение аплодисментами.

Je remercie le #ConseilDeParis qui a voté à l’unanimité l’attribution de la Citoyenneté d’Honneur de #Paris à Oleg #Sentsov. #Paris sera toujours aux côtés des défenseurs des libertés individuelles, de la liberté d’expression et de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/2s2eU8jJSH — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры.

О критическом состоянии здоровья украинца заявили в ООН, выразив обеспокоенность. 5 сентября матери Сенцова снова отказали в его помиловании.

Польская киноакадемия при поддержке нобелевского лауреата и экс-президента Польши Леха Валенсы намерена выдвинуть находящегося в российской тюрьме украинского режиссера на премию Шведской академии.