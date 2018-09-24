Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Данные, полученные с радиолокационной станции (РЛС) российского комплекса С-400, доказывают то, что израильский истребитель F-16 спрятался от сирийской ракеты за Ил-20. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, комплекс С-400, расположенный на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому истребителю. Комплекс также «увидел», как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20».

Конашенков также отметил, что израильские самолеты не улетели, как заявляла Армия Израиля, а оставались в районе крушения. Он указал на слайд, где отображено, как развивалась воздушная обстановка после произошедшей трагедии.

«Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе. Причем один из них в непосредственной близости к месту трагедии … Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400», — сказал Конашенков.

По его словам, на тех слайдах, на которых зафиксирована информация с радаров, укрывшийся от ракеты израильский F-16 остается в районе патрулирования западнее побережья Сирии, а три других израильских самолета «продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии».

«Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными», — добавил Конашенков.

Конашенков также заявил, что данные с радиолокационной станции ЗРК С-400 в Сирии уже «не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности».

Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли.

По данным Минобороны РФ, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в районе Латакии — израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств сирийских ПВО.