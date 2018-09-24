«Фонтанка» за 60 секунд — 24 сентября

А будете плохо себя вести — завезем вашим соседям комплексы С-300. Израиль и Турция призадумались.

Политрук Захар Прилепин объяснил «Фонтанке», чьих он будет после гибели лидера ДНР Александра Захарченко.

Петербург — не родина бананов, но именно отсюда они разлетаются по всей стране. Разобрались в путях миграции овощей и фруктов.

Россияне начали массово жить в долг, чтобы сохранить хотя бы видимость того, что они имели до кризиса. Пузырь все больше, грохнет так, что в Америке услышат.

Нормальные герои всегда идут в обход, а когда нет денег — через Ладожский вокзал. РЖД хочет усилить грузовые перевозки — пусть даже в ущерб пассажирам.

После обысков ФСБ петербургский Дом молодежи оказался обезглавлен. Нехорошее какое-то место, недоброе.

Метростроевцы совсем от рук отбились — им зарплаты за июль выдали, а работать дальше они почему-то не хотят.

Чем мы хуже центральных каналов, отрабатывающих повестку про пенсионный возраст? Ловите: в Петербурге молодой пенсионер так отметил свой день рождения, что лишился машины за 7 миллионов рублей.