СМИ: В Кремле начали искать замену четырем «пожилым» губернаторам

В Кремле планируют продолжить обновление губернаторского корпуса, в первую очередь замену будут искать управленцам-старожилам, чьи полномочия истекают в ближайшие два года. Об этом 24 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, покинуть кресла губернаторов могут главы Алтая, Курской, Ростовской и Липецкой областей. Руководитель последней Олег Королев занимает эту должность 20 лет, губернатор Курской области Александр Михайлов — 18 лет, глава Алтая Александр Бердников — 12 лет, ростовский губернатор Василий Голубев — восемь лет.

«Мы видим, что с проблемами столкнулись «пожилые» губернаторы, «молодые» справились с задачей успешно, так что курс на обновление имеет смысл продолжить», — объяснил собеседник, близкий к администрации.

Планируется, что губернаторы будут публично отказываться от перевыборов и дорабатывать до конца срока полномочий. К выборам власти подберут нового кандидата.

Напомним, что в Хабаровском крае во время второго тура выборов 23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал обошел единоросса Вячеслава Шпорта, во Владимирской области вперед вырвался еще один представитель партии Жириновского – Владимир Сипягин, в Хакасии действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед повторным голосованием, а в первом туре он уступил коммунисту Валентину Коновалову.