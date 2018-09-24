Когда эмоции сильнее расчёта: почему европейцы покупают Harley-Davidson лучше, чем американские авто

За последние 10 лет продажи Harley-Davidson только в Германии выросли в два раза, пишет Bloomberg. Доля HD на этом крупнейшем мотоциклетном рынке Европы достигла 6,4 процента, при этом доля американских автомобилей по всей Европе еле дотягивает до 1 процента.

Bloomerg приводит примеры, когда немецкие покупатели даже отказывались от мотоциклов BMW в пользу более дорогих Harley-Davidson. Причем основной мотивацией такого отказа были отнюдь не технические характеристики (которые, к слову, в BMW выше), а эмоции, которые вызывает «старина Харлей».

«Harley всегда был моей мечтой», — приводит Bloomberg слова Вилли Брекманна, 54-летнего веб-разработчика из Дортмунда, отказавшегося от покупки BMW.

При этом американские автомобили, особенно те, что считаются high performance, такие как Cadillac и Chrysler, подобных эмоций не вызывают. Более того, американские автопроизводители, по мнению журналистов Bllomberg, не делают ничего для удовлетворения вкусов европейцев и не предпринимают достаточных усилий для продвижения в Европу.

Напротив, для Harley-Davidson рынок Старого Света приобретает все большее значение на фоне замедления продаж в самих США. Поэтому компания из Милуоки так жестко противится мерам тарифного регулирования, вводимым администрацией Трампа. Harley-Davidson не только не следует призывам президента США вернуть все производство в Америку, а наоборот, собирается строить дополнительные заводы поближе к зарубежным рынкам.

Например, власти Санкт-Петербурга готовы поддержать предложение петербургских поклонников «Харлеев» о строительстве завода у нас. Такое предложение было направлено в Милуоки организаторами St.Petersburg Harley Days.