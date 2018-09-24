Путин призвал СМИ противостоять попыткам искажать факты в угоду политическим интересам

Президент России Владимир Путин отметил важность противостояния журналистов любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим интересам. Он также выразил уверенность, что инициативы участников проходящего в Нью-Йорке XX Всемирного конгресса русской прессы будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире. Об этом говорится в опубликованном 24 сентября на сайте Кремля приветствии президента участникам конгресса.

"Ваши ежегодные встречи дают хорошую возможность для конструктивного, содержательного диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, действующих в разных странах мира. <...> В нынешней международной ситуации важно проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики, твердо противостоять любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим или иным интересам, сохранять доверие многомиллионной русскоязычной аудитории", – отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что возглавляемые участниками конгресса издания, телеканалы и радиостанции ведут востребованную работу по распространению правдивой информации о России и формированию объективного образа страны за рубежом. Он выразил уверенность, что участвующие в форуме журналисты обстоятельно обсудят актуальные профессиональные проблемы, обменяются наработанным опытом и инициативами, которые будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире и развитию международного гуманитарного сотрудничества.