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Город
27.09.2018 12:42
Печать

В Смольном спорят о праздниках. Советник Полтавченко по мотоспорту предлагает создать карнавальное ведомство

В структуре правительства Петербурга может появиться управление праздниками и фестивалями с бюджетом в несколько миллиардов рублей. Игроки рынка называют структуру госмонополией.

В Смольном спорят о праздниках. Советник Полтавченко по мотоспорту предлагает создать карнавальное ведомство

Никита Инфантьев/Коммерсантъ

В правительстве Петербурга обсуждают появление нового управления в структуре Смольного. Таким может стать управление фестивалей и городских праздников и подведомственное ему ГБУ «Городской центр материально-технического обеспечения массовых мероприятий». Как считает инициатор, советник по мотоспорту Георгия Полтавченко Григорий Путинцев, единое ведомство сэкономит для бюджета города до 30 процентов средств, которые сейчас тратятся на праздники. Правда, свои подсчеты он не раскрывает, а чиновники не спешат поддерживать идею.

 Доклад о том, что праздники в Северной столице должны подчинить одному учреждению, подготовил советник губернатора, бывший глава Городского центра размещения рекламы Григорий Путинцев. Свои выкладки он представил на заседании малого правительства (проходящего в закрытом от журналистов режиме) 24 сентября. В презентации нового органа власти упомянуты Милан, Гамбург, Вена: дескать, там зарабатывают на праздниках миллиарды евро, а вот в Петербурге пока больше тратят, – а все потому, что не привлекают спонсоров.

«Доля привлеченных спонсорских средств на проведение в этих городах фестивалей и праздников составляет не менее 30%. В Санкт-Петербурге эта цифра, к сожалению, лишь 2%», – заметил Путинцев.

Кроме того, что новое управление будет активно привлекать инвесторов и спонсоров, по задумке Путинцева оно еще и закупит оборудование для концертов, чтобы не брать каждый раз его в аренду, будет разрабатывать программы праздничных мероприятий и народных гуляний, займется организацией городских выставок, разработкой имиджа Петербурга за рубежом и в других регионах, разработает единый стиль для всех городских мероприятий. Таким образом, заберет серьезную долю полномочий у комитета по культуре и комитета по туризму. А еще по чуть-чуть – у районных администраций, комитета по печати, комитета по внешним связям, комитета по межнациональным, комитета по молодежной политике и еще примерно у десяти подразделений Смольного, занимающихся организацией массовых мероприятий. 

В тезисах, представленных членам правительства, говорится, что в «фестивальном» учреждении будут работать всего 10 сотрудников, для его организации потребуются инвестиции в уставной капитал в размере 10 млн рублей. С годами число сотрудников возрастет, прибавится и техническая база – за счет покупки оборудования на собственные средства предприятия.

В качестве юридической формы подведомственного предприятия Путинцев предлагает ГБУ (государственное бюджетное учреждение). Согласно закону, такое предприятие имеет право использовать 223 ФЗ для проведения закупок и осуществлять коммерческую деятельность. В докладе названо проведение закупок по 223 ФЗ «более гибкой процедурой». Вероятно, речь идет о возможности осуществлять закупки у единственного поставщика без ограничений, которые есть в более строгом 44 ФЗ. В его докладе в пользу такой формы также приводится возможность самостоятельно принимать решение о ценах на реализуемые услуги. То есть – гулять так гулять.

В итоге советник губернатора рассчитывает сократить бюджетные расходы до 30 процентов за 5 лет и до 50 процентов за 10 лет. Увеличить с 8 до 10,5 млн человек туристический поток в Петербурге. Закупить технику на 500 млн рублей. А еще сделать Петербург более привлекательным для инвесторов на 11 процентов. Увеличить узнаваемость бренда Петербурга на 12 процентов. А также пообещал бюджету города доход в 2 млрд рублей ежегодно.

«Создание управления позволит Санкт-Петербургу не только эффективно использовать бюджетные средства, основываясь на лучших мировых и российских практиках, но и станет драйвером активного развития инвестиционной, туристической, культурной привлекательности нашего города», – подытожил Путинцев.

В разговоре с «Фонтанкой» он сообщил, что все расчеты им произведены на основании цифр, полученных от комитета по финансам, однако от развернутых пояснений отказался: «Мы обнародуем это к следующему заседанию малого правительства, пока это сырой документ, в нем еще предстоит поправить юридическую составляющую».

Как рассказывают собеседники «Фонтанки», причастные к работе правительства, обсуждение создания нового управления решили отложить на неопределенное время, чтобы проанализировать его необходимость. С кем-то Путинцев уже провел консультации, а кто-то из чиновников еще даже и не слышал об инициативе. Например, вице-губернатор Константин Серов не смог ответить на вопрос «Фонтанки» о своем отношении к созданию нового управления и обещал более подробно изучить вопрос к следующему этапу его обсуждения. Судя по всему, не спрашивали мнения у комитета по спорту, неизвестно, прорабатывался ли вопрос с комитетом по печати. По данным «Фонтанки», в курсе инициативы оказались в комитете по культуре и комитете по туризму, однако восторгов у чиновников она не вызвала. Против высказался культурный вице-губернатор Владимир Кириллов, назвав тему "непроработанной".

Анонимно представители Смольного рассказали «Фонтанке», что не видят фактической возможности объединить все праздники под одно управление.

«У нас этим занимаются муниципалитеты со своим бюджетом, администрации районов, 17 разных комитетов... Такое ощущение, что создается просто дополнительная административная прослойка», – рассудил один из собеседников. По мнению другого, спонсоры вряд ли будут активно участвовать во всех мероприятиях, более того, в некоторых, например связанных с блокадой Ленинграда, организовывать коммерческую составляющую даже и не совсем этично. «Сейчас такая экономическая ситуация в стране и в мире, что бизнес не спешит отдавать деньги только за то, чтобы его бренд оказался на афише мероприятия. Компаниям выгодно организовывать свои торговые павильоны на праздниках, но только в том случае, если они будут многолюдны. Часть городских мероприятий имеет социальную направленность, и не настолько массовая, – взять хотя бы дни пожилого человека или праздники, организованные для инвалидов», – добавляет собеседник. По его же мнению, туристов именно из-за этого не заинтересует весь событийный ряд Северной столицы, а то, что сейчас рассчитано на гостей города, и так публикуется на специальном портале. По утверждению еще одного собеседника в Смольном, создание собственного карнавального ведомства – давняя идея Григория Путинцева, организатора байкерских фестивалей: «Это хороший финансовый поток не в один миллиард рублей ежегодно».

Идея организовать единое праздничное ведомство не нова. При Валентине Матвиенко  крупные праздники организовывало ОАО «Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников». Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group limited). После ухода Валентины Матвиенко в Совет Федерации, а культурного вице-губернатора Аллы Маниловой – в Министерство культуры, компания переориентировалась на федеральные заказы. В начале 2017 года, согласно данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников»  было ликвидировано.

Как утверждают игроки рынка, реализация идеи создания управления праздниками и подведомственного ГБУ ведет к государственной монополии. Собеседники «Фонтанки» среди организаторов праздников, пожелавшие быть анонимными, вспомнили, что даже центр Фокиной не занимался всеми мероприятиями. «Здесь же мы имеем дело с попыткой забрать под предлогом экономии весь денежный ресурс, отстранив от этого частные компании. Мы можем просто закрывать свой бизнес и уезжать в другие города, если появится такой государственный игрок», – рассудил один из организаторов праздничных гуляний. Другой собеседник «Фонтанки» удивился идее Путинцева закупить оборудование для праздников, – по его словам, дешевле и удобней брать технику в аренду. «Например, стоимость приобретения одного светового прибора Clay Paky Scenius (например, Spot или Profile) составляет от 1 000 000 рублей без учета налогов, доставки, кофра для его хранения и транспортировки, силовой и сигнальной коммутации для его подключения. На крупных мероприятиях обычно задействовано по 200-300 таких приборов. То есть приобретение минимального парка только этого типа приборов обойдется городу в 200 – 300 млн рублей, а с аксессуарами и доставкой – это еще на 10-15% больше. Аренда же такого прибора составляет в среднем 5500 рублей в сутки», – утверждает предприниматель. По его мнению, госструктуре придется закупить оборудования минимум на миллиард рублей, а затем еще и платить за его обслуживание, транспортировку, обновление и содержание персонала, занимающегося этим. И это притом что, скорей всего, купленный набор будет подходить для организации только одного-двух типов праздников. «А проводимые мероприятия настолько отличаются по цели, художественной концепции, масштабу, жанру и формату, и в каждом отдельном случае оборудование комплектуется под запрос».

Сегодня на рынке Санкт-Петербурга действуют не менее 30 крупных компаний со штатом от 50 человек, оказывающих услуги проката оборудования с суммарными инвестициями в материально-техническую базу не менее 5-7 миллиардов рублей, ежегодно тратящих на обслуживание парка оборудования отрасли от 10% от суммы вложений, без учета инвестиций в развитие.

Кроме того, бизнесмены задаются вопросом, как государственное учреждение будет отвечать за плохо проведенные праздники, ведь для частных компаний существует система штрафов или даже черные списки поставщиков: «Внедрение единого городского технического подрядчика почти гарантированно лишит город ярких проектов, топовых исполнителей, что сразу существенно снизит рейтинг Санкт-Петербурга не только в ряду европейских столиц, но даже некоторых российских городов».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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