Он провел в Пулково две недели. В Петербурге британец повторил судьбу героя Хэнкса из фильма «Терминал»

Подданного Великобритании Стивена Бирда из-за просроченного вида на жительство погранконтроль приковал к петербургскому аэропорту. Суд нарушил каноны миграционных репрессий и разрешил остаться иностранцу в России.

"Фонтанка.ру"

Московский районный суд Петербурга 24 сентября со ссылкой на европейские правовые ценности отменил изгнание 64-летнего Стивена Бирда (Stephen Beard) с пятилетним запретом на въезд. Он две недели прожил в аэропорту «Пулково», боясь показаться властям и быть выдворенным из России, где у него подрастает ребенок.

Бирд приехал в Россию в 2010 году к возлюбленной Руслане из деревни Малая Еланка Иркутской области. Поженились, у пары родился сын. Стивен в конце сентября 2013 года получил вид на жительство. Он выдается на пять лет, но в иркутском ФМС срок действия документа увязали со сроком британского паспорта – до июля 2018-го. В июле Бирд поменял паспорт, а продление вида на жительства по рассеянности оставил на сентябрь. Поняв, что находится в России без легальных оснований, решил вернуться на родину и оттуда «обнулить» свою историю пребывания в России.

Бирд купил билеты до Лондона с пересадкой через Москву. 9 сентября прилетел в Шереметьево, но погранконтроль ФСБ остановил его в транзитной зоне и на рейс SU2578 не пустил. По российским законам основанием для пропуска через госграницу является наличие действительных документов на право выезда. При их отсутствии самостоятельно покинуть страну нельзя. Спецслужба составила протокол по статье 18.1 «Нарушение режима государственной границы» и выписала штраф 2000 рублей. На следующий день Бирда отвезли в Химкинский горсуд Московской области (территориальная подсудность аэропорта «Шереметьево») и за нарушение режима пребывания в регионе оштрафовали еще на 5000, но выдворять не стали со ссылкой на зарегистрированный брак с гражданкой России.

Стивен попал в замкнутый круг. Ему требовалось в Лондон, но его не выпускали. Предлагали возвращаться в Иркутск и сдаваться местным «миграционщикам», но страх пятилетнего запрета на въезд толкнул его в обратном направлении. Он долетел до Пулково – попытать счастья и улететь. Счастье в виде решимости не приходило, Стивен боялся купить билет и снова оказаться перед немилостивым погранконтролем. Откладывал вылет, ночевал на втором этаже в полумягких креслах зала ожидания, приспособился принимать легкий душ в общественном туалете, мыть голову, расходовать мизерные суммы на еду.

Через неделю жизни в аэропорту Бирд обратился на стойку информации, где работает специалист городского туристско-информационного бюро Илья Тарашкевич.

«Я сижу на стойке и сообщаю туристам нужные им сведения о городе. Стив подошел ко мне 17 сентября, – вспоминает Илья. – Спросил о способах перевода денег между регионами России, чтобы жена могла скидывать ему небольшие суммы на еду. Он выглядел реально потерянным. Восемь лет вкладывался в семейные отношения, только и думал, как остаться рядом с ребенком. Я предложил свою банковскую карточку, супруга переводила деньги. Хотел приютить его у себя. Но мне сказали, что за размещение иностранцев-нелегалов и сам могу быть привлечен к административной ответственности. Пытался пристроить его хотя бы в «Ночлежку», но Стивен боялся покидать аэропорт».

Илья говорит, что британец напомнил ему героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал». Лента Стивена Спилберга повествует о гражданине вымышленной страны Кракожии Викторе Наворски, который, прилетев в Нью-Йорке, узнал об аннулировании своей визы и невозможности ни выйти из аэропорта, ни вернуться. Новорски почти не знал английского, но обжился в транзитной зоне, научился зарабатывать, задружился с персоналом аэропорта и благодаря стюардессе, которую сыграла Кэтрин Зета-Джонс, попал в Нью-Йорке и исполнил желание отца.

Привязанность Бирда к аэропорту вызывала дополнительные трудности. Посольство Великобритании просило прислать копии документов, но в Пулково нет отделения почтовой связи и услуг по копированию или электронной пересылке бумаг.

Илья рассказывал о Стивене друзьям, огласка дошла до прессы. Приехали телевизионщики, сняли о нем сюжет, в эфир не дали, но о Бирде прослышали власти. Утром 24 сентября за ним приехали, составили еще один протокол, пообещали перевезти в центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе и выдворить через суд.

Но для Бирда нашлась своя Кэтрин Зета-Джонс. Ее роль исполнила судья Московского райсуда Елена Соколова. На британца за нарушение режима пребывания в городе федерального значения Санкт-Петербург составили административный протокол по статье 18.8, которая предусматривает штраф 5000-7000 рублей с административным выдворением, а оно влечет пятилетний запрет на въезд.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Московский райсуд признал Бирда виновным и назначил наказание в виде штрафа 5000 рублей. В постановлении Елены Соколовой указано, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы России, вмешательство со стороны публичных властей в осуществление прав на уважение личной и семейной жизни не допускается, а высылка лица из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни.

«При этом нарушенными в большей степени могут оказаться права и интересы не только самого выдворенного, но и членов его семьи, включая несовершеннолетних детей, которые, в силу применения подобных мер реагирования со стороны государства, фактически несут «бремя ответственности» за несовершенное правонарушение», – указано в постановлении, не допустившим пятилетнюю разлуку отца с сыном.

Бирду разъяснили, что он может остаться в России, и необязательно для этого жить в Пулково.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»