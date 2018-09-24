На КАД у Культуры закроют полосу, хотя там и так уже пробки

Очередное ограничение движения на КАД вступит в силу в среду, 26 сентября. Правда, как и в случае с участком внешнего кольца перед вантовым мостом, ситуацию это вряд ли изменит: тут уже закрытие и пробки.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 сентября по 6 октября на 28-м километре внутреннего кольца, на путепроводе на развязке с проспектом Культуры будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. Всего там три полосы.

Причина ограничений – работы по устранению колейности покрытия проезжей части и по замене гидроизоляции на путепроводе, которые проведёт АО «ВАД».

Сейчас и вплоть до 28 сентября на участке с 28-го по 34-й километр закрыты первая и вторая полосы. Та же «ВАД» устраняет там колейность, а автомобилисты встают в пробку почти от проспекта Энгельса.

Напомним, для автомобилистов, пользующихся восточной частью КАД, сложные времена наступят 1 октября, когда начнётся ремонт Беляевского моста через Большую Охту. Внешнее кольцо закроют, а движение перенаправят на внутреннее.