Финская полиция потребовала ареста двух граждан России и Эстонии по делу об отмывании миллионов евро

Во вторник, 25 сентября, суд Варсинайс-Суоми рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух задержанных по громкому делу об отмывании миллионов евро, сообщает полиция Финляндии. Один из них — гражданин России, эту информацию ранее подтвердили в российском посольстве.

Следствие ходатайствовало об аресте этих лиц по подозрению в отмывания денег и уклонении от уплаты налогов 24 сентября. «Накануне вечером были завершены крупномасштабные обыски в рамках расследования экономического преступления на юго-западе Финляндии. Ведутся допросы, изучаются изъятые в ходе обысков материалы, доложили в Национальном бюро расследований KRP.

«Были конфискованы документы и носители информации», – заявил руководитель следствия Томи Таскила.

В течение выходных обыски были проведены в 17 разных локациях на материке и островах архипелага Турку. В спецоперации участвовали также пограничная охрана и полицейский департамент Юго-Западной Финляндии. Как рассказали в ведомстве, помимо примерно 100 сотрудников KRP к операции были привлечены около 300 человек из других госслужб.

«Расследования и задержания касаются расследования налогового мошенничества, ведущегося совместно с Налоговой службой, которое было начато шесть месяцев назад. KRP получил запрос от Налогового ведомства в конце августа 2018 года», – говорится в сообщении.

По информации Yle, расследование касается предприятия Airiston Helmi, связанного с Россией. С 2007 по 2014 год компания приобрела в районе архипелага Турку множество земельных участков на сумму примерно 9,2 млн евро вблизи важных водных маршрутов Суоми. Ранее в правление компании входили лица российского происхождения. В частности, председателем правления был россиянин 1964 года рождения с гражданством Мальты. Он также связан с эстонскими и польскими фирмами.