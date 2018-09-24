СМИ: арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин работает в Совете Федерации

Россиянин, подозреваемый в шпионаже норвежскими властями, является сотрудником верхней палаты российского парламента. Об этом 24 сентября https://www.aftenposten.no/verden/i/EoM252/Spionsiktet-russer-hadde-tett-kontakt-med-IT-sjefer-i-de-europeiske-parlamentene сообщает газета Aftenposten.

По данным издания, 51-летний мужчина работает старшим советником в департаменте информационных технологий Совета Федерации.

Ранее Посольство РФ в Норвегии https://www.fontanka.ru/2018/09/23/033/ подтвердило факт задержания российского гражданина в аэропорту Осло. Россиянин в Норвегии посещал семинар, посвященный оцифровке данных. По мнению местных правоохранительных органов, мужчина вел себя на мероприятии подозрительно. Адвокат задержанного сообщил, что у его подзащитного изъяли все цифровое оборудование. Случившееся юрист называет «недопониманием».