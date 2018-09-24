Крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы стала спонсором «Зенита»

У футбольного клуба «Зенит» появился новый спонсор. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, партнерское соглашение подписано с австрийской нефтегазовой компанией OMV сроком на пять лет.

В рамках сотрудничества крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы войдёт в линейку титульных спонсоров Академии «Зенита». По соглашению сторон компания OMV получает рекламные и спонсорские права в проектах по развитию молодёжного футбола, в том числе право на размещение логотипа OMV на игровой и тренировочной форме юных футболистов, тренеров и администраторов всех команд «Газпром»-Академии и других визуальных носителях «Зенита».

«Данное партнёрство — ещё один шаг в развитии системы подготовки молодых игроков «Зенита». Наши австрийские коллеги уделяют большое внимание поддержке и развитию спорта, и нам приятно, что они решили выбрать наш клуб в качестве своих партнёров. Имя «Зенита» широко известно в футбольном мире, у нас с OMV общие интересы и ценности. Уверен, что совместная работа даст результаты», — сказал президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

Напомним, что в августе «Газпром» в свою очередь подписал такой же пятилетний контракт с австрийским футбольным клубом «Аустрия» https://www.fontanka.ru/2018/08/03/092/ . При этом в официальном пресс-релизе также говорилось о помощи в первую очередь футбольной академии «Аустрии».

«В сотрудничестве с "Аустрией" мы полностью концентрируемся на молодом поколении и футбольной академии», – подчеркивал тогда заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев .