Денег нет, но на «майские указы» найдем. Смольный представил проект дефицитного бюджета на 2019-2021 годы

Комитет финансов Петербурга представил проект бюджета на ближайшую трехлетку. Зарплаты депутатов и чиновников вырастут, начнут строить только одну поликлинику, один психоневрологический интернат и дом культуры.

Дефицит бюджета Петербурга снова будет максимальным — изменения в налоговом законодательстве лишат город 25 млрд в 2019 году, и еще непонятно, сколько денег потребуют майские указы Владимира Путина. Заделывать дыры в карманах Смольного призваны облигации и банки.

Расходная часть бюджета Петербурга на 2019 год заложена на уровне 628,3 млрд рублей (2018 — 596 млрд). Доходная – 576,3 млрд рублей (550 млрд). Таким образом дефицит составит 51,9 млрд рублей (был 53 млрд при корректировке станет 45,4) на уровне 9,2%. Но он может легко увеличиться до максимально разрешенных 10% уже во втором чтении, за счет как минимум двух факторов.

Во-первых, дыру в кармане города проделает отмена налога на движимое имущество организаций с 2019 года. В результате, по словам председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, Петербург потеряет от 18 до 25 млрд рублей, хотя на эти деньги в Смольном уже имели планы.

Во-вторых, надо выполнить майские указы президента. В приоритетном порядке должны идти средства на решение вопросов демографии, здравоохранения, образования, жилье и городская среды, экологии, автомобильные дорог и так далее. Работа над параметрами указов идет сейчас в правительстве РФ, и пока непонятно, сколько денег на них выделит федерация, которые обсуждала недавно экспроприацию их у бизнеса, а сколько должен потратить сам город. Поэтому вероятные расходы чиновники тоже держат в голове.

Для закрытия дефицита город будет активно привлекать средства со стороны: через облигации в 2019 году планируется привлечь 40 – 43 млрд рублей. Ещё 10 млрд даст краткосрочный коммерческий кредит – конкурс на него будет объявлен в октябре – начале ноября. При этом предельный объем государственного долга Санкт-Петербурга в проекте бюджета увеличится с 192,3 млрд в 2018 до 266,4 млрд в 2021 году. Анонсированный ранее туристический сбор пока лишь в планах — необходимо решение на федеральном уровне.

Куда пойдут деньги

Бюджет Петербурга на будущий год предусматривает увеличение расходов на транспорт на 19%. Почти 28 млрд рублей направят на развитие метрополитена. По словам председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, средства в следующем году в основном пойдут на строительство Красносельско-Калининской и Правобережно-Лахтинской линий. В 2018 году на строительство метро в Петербурге было выделено 27 млрд рублей. А в 2020 и 2021 – по 30 млрд.

Так называемый «детский бюджет» Петербурга, включающий траты на поддержку льготных категорий семей и расходы на образование, здравоохранение, обеспечение жильем, на социальную инфраструктуру для детей и их родителей в 2019 году вырастет на 11% и составит 198 млрд рублей. По словам Корабельникова – это практически треть бюджета города.

Большой объем средств запланирован на реконструкцию коммуникаций. «Теплосеть Санкт-Петербурга» получит в ближайшие три года 9 млрд рублей на ремонт труб. Как посчитали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, если в ближайшие пять лет вложить 16 млрд рублей, то объемы реконструкции вырастут в три раза, по сравнению с 2018 годом. Если же не вмешиваться в ситуацию, то старение сетей за тот же период увеличится на 16%. Расходы, скорее всего, будут проходить в виде допэмиссии, что позволит довести долю города в компании с нынешних 25% да 100% (сейчас контрольный пакет у «Газпрома»).

Значительно растут расходы на безопасность. В городе увеличится число камер наблюдения, которые используют правоохранительные органы, а также разного рода подобных устройств в учебных заведениях и на транспорте. В 2018 году на это выделялось около 2,5 млрд рублей, а в 2019 уже 5,3 млрд рублей.

Решено в полном объеме профинансировать рекультивацию свалки в Новоселках и удовлетворить все заявки районных администрацией по ликвидации несанкционированных помоек на местах. На эти цели в 2019 году выделены 800 млн рублей, вместо 400 млн годом ранее.

Увеличены расходы на создание комфортной городской среды — речь идет о продолжающийся работе по благоустройству Муринского парка и создании двух парков в Приморском и Фрунзенском районах — на эти целы выделены по 500 млн рублей.

Вырастут и затраты на аппарат чиновников и депутатов. На зарплаты народным избранникам и сотрудникам ЗакСа потратят на 9 млн рублей больше — 132 млн рублей. На администрацию губернатора – почти 3,5 млрд рублей, вместо 3,3 млрд в 2018 году.

При этом уменьшится финансирование по ряду направлений — таких, как комитеты по физкультуре и спорта и по благоустройству, которые усиленно накачивали деньгами к чемпионату мира по футболу. А комитет по строительству, который вместо анонсированных главой города восьми школ построил к 1 сентября только пять, в 2019 году практически не получит средств строительство новых учреждений. По словам Корабельникова, в планах только одна поликлиника, один психоневрологический интернат и дом культуры. Год у комитета пройдет под флагом «закончить то, что было начато до того», чтобы без хвостов стартовать в следующем бюджетном цикле.

Бюджет на ближайший год и планы на последующие два 10 октября будут рассматриваться на правительстве, после чего его внесут в Законодательное собрание. 31 октября запланировано первое чтение. До конца ноября документ должен быть принят и в декабре опубликован в финальном виде.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»