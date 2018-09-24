Путин объяснил Нетаньяху, зачем Сирии комплексы С-300

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля вечером 24 сентября.

"Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России".

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", – подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, "Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО – адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом".

Ранее 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия по поручению президента страны в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.