СМИ показали лимузин Трампа. В нём есть кислородные баллоны, оружие и запас крови

После 10 лет службы президентский лимузин Барака Обамы, известный под кличкой «Зверюга» (The Beast) и под кодовым именем «Дилижанс», уходит в отставку, сообщает 24 сентября издание Road and Track. Ему на смену идет новая «зверюга», специально созданная для Дональда Трампа. Ее дебют ожидается во время визита президента США на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как и его предшественник, лимузин построен на сильно укрепленном шасси грузовика и внешне несет некоторые «фамильные» черты марки Cadillac. Естественно, детали конструкции президентского «дилижанса» не раскрываются, но журналисты, освещающие тему, считают, что они не сильно отличаются от обамовского. А это значит, что у новой «зверюги» предположительно либо 8-литровый бензиновый двигатель, либо 6,6-литровый «дизель». Это, в общем, не очень много, учитывая, что из-за сплошного бронирования, дверей толщиной 20 см, укрепленной рамы и всякого дополнительного оборудования, включающего кислородные баллоны и полную медицинскую «аптечку» с запасом президентской крови для переливания, средства связи и автоматы с солидным запасом патронов, машина весит, по прикидкам журналистов, от 7 до 9 тонн. Максимальная скорость при таких параметрах – не более 100 км/час при расходе до 65 литров на сотню.

Новый лимузин явно «выше» предшественника и больше напоминает огромный SUV. У него увеличен клиренс, огромные колеса, более агрессивный передок и модные вертикальные фары а-ля Cadillac CT6.

