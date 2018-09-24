«ВАД» «укореняется» на трассе «Сортавала»: к трём своим участкам добавляет четвёртый

Контракт на капитальный ремонт участка автодороги А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области может быть подписан в ближайшее время. За участок длиной 24,8 километра – со 106-го по 131-й километр, то есть примерно от Плодового до конца Приозерска, – планирует взяться АО «ВАД». Об этом «Фонтанке» 24 сентября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Многие СМИ, например «Коммерсантъ» и «ДорИнфо», сегодня пишут о том, что подрядчик на контракт ценой 1 миллиард 690 миллионов 413 тысяч рублей по итогам торгов выбран, и победителем аукциона стала компания «ВАД».

Государственный контракт ещё не подписан, уточнили нашему изданию в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В настоящее время проводится электронный аукцион на выбор подрядчика и размещён протокол рассмотрения единственной заявки – её подало АО «ВАД». Подписание контракта возможно в ближайшие дни.

Закончить капремонт участка, как указано на сайте госзакупок, необходимо будет до 7 октября 2020 года. Источник финансирования – федеральный бюджет. В 2018 году подрядчик получит 29,5 миллиона рублей, в 2019 году – 885,8 миллиона рублей, в 2020 году – 775 миллионов рублей.

Любопытно, отмечает «Коммерсантъ», что на тендер ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поступила жалоба от индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Краснодарском крае, – условия, указанные в документации (марка и класс бетона, песка и стали), по его мнению, вводят участников закупки в заблуждение. ФАС признала жалобу частично обоснованной, но на определение подрядчика это не повлияло.

Напомним, сейчас идут работы на трёх участках автодороги «Сортавала», и везде работает «ВАД». Первый реконструируемый участок, с 57-го по 81-й километр в районе Лосево, планируется сдать в этом году, то есть на год раньше срока. Капремонт второго участка – с 81-го по 106-й километр, до Плодового, – также завершат до конца года, ориентировочно в декабре. Сейчас там в нескольких местах введено реверсивное движение, что провоцирует заторы, и дорожники рекомендуют объездной маршрут.

Следующий участок, со 106-го по 131-й километр, которому посвящена данная новость, пойдёт в работу, как планируется, в следующем году.

И последний участок, со 131-го по 153-й километр, – это реконструкция трассы. Пока здесь узкий серпантин, а затем и вовсе 5-километровая грунтовая дорогу, идущая до границы с Карелией. Грунтовка, особенно в межсезонье, приходит в плачевное состояние, весной 2017 года она стала российской знаменитостью. Непросто проехать там и сейчас: гружёные самосвалы разбивают дорогу, хотя настоящей жижи ещё нет. Правда, активный темп работ заметен невооружённым глазом, и это вселяет надежду на то, что через год всё изменится. Проехать по новому шоссе, как заверяют проектировщики, можно будет на полчаса быстрее – за 20 минут вместо нынешних 50.

АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова – крупнейший подрядчик на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, активно работающий с Росавтодором. Компания была создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, а в начале 2017 года встала на налоговый учёт в Вологодской области. В прошлом году АО «ВАД» основательно нарастило портфель заказов – с 35 миллиардов рублей в 2016-м до 190 миллиардов рублей в 2017-м, из которых 137 миллиардов – это подряд на строительство и реконструкцию крымской трассы «Таврида». В 2018 году компания, по данным «Коммерсанта», заключила контрактов на сумму 43,5 миллиардов рублей, и 60% от объёма контрактов получено от ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Среди проектов АО – ремонт трассы «Сортавала», Р-21 «Кола», участков КАД, автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога, А-181 «Скандинавия» на участке Выборг – Светогорск, контракты с петербургской Дирекцией транспортного строительства, в том числе на ремонт Невского проспекта на 215 миллионов рублей. По данным системы СПАРК, по итогам 2017 года выручка компании составила около 55,387 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,289 миллиарда рублей, чистые активы – около 3,807 миллиарда рублей.