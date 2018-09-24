Суд обязал фельдшера скорой расплатиться частью заработка за смерть пациента

Фельдшера по приему вызовов скорой помощи признал виновной в халатности Пушкинский районный суд Петербурга 24 сентября. Из-за игнорирования Ольгой Пащенко телефонных сообщений о плохом самочувствии, пациенту не успели вовремя оказать необходимую помощь, и он скончался.

В ночь на 16 ноября 2017 года фельдшер Пащенко принимала вызовы на станции скорой медицинской помощи № 4. Ей неоднократно поступал звонок от горожанки, которая жаловалась на лихорадочное состояние своего 33-летнего супруга. Однако слова в трубке не убедили в серьёзности ситуации. Бригаду медиков к больному Пащенко направила только спустя десять часов после первого звонка. В итоге мужчина умер в реанимации от тяжёлой инфекции.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Пащенко вину признала и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% от заработка в доход государства. Гражданский иск о взыскании морального и материального вреда судом удовлетворен частично в размере 543 071 рубля.