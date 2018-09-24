Смольный закладывает в бюджет 9 млрд рублей на реконструкцию труб «Теплосети» и покупку предприятия

Комитет по энергетике предложил включить в городской бюджет средства на реконструкцию инженерных коммуникаций АО «Теплосеть». В ближайшие три года правительство хочет направить на их ремонт 9 млрд рублей. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

«В настоящее время в замене нуждаются 1 125 км сетей, однако собственная инвестиционная программа предприятия выполняется на низком уровне. При финансировании мероприятий инвестпрограммы за счет собственных средств АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» объемы реконструкции сетей в 2019 – 2023 годах составят в среднем 19 км в год. При предоставлении же бюджетных инвестиций в 2019 году будут реконструированы более 30 км сетей, в 2020 году – более 50 км, в 2021 году – 70 км тепловых сетей», – сообщают в пресс-службе Албина 24 сентября.

Как посчитали в Смольном, если прямо сейчас не вмешаться в ситуацию, то за 5 лет старение сетей увеличится на 16%. Если же в течение ближайших пяти лет выделить на реконструкцию 16 млрд рублей, то ежегодный объем обновления сетей в 3 раза превысит уровень 2018 года. В то же время правительство, судя по всему, планирует с помощью этих инвестиций увеличить долю присутствия города в числе акционеров организации. На данный момент «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежат ТГК-1, а остальное — городу в лице ГУП «ТЭК».

Наращивать свое присутствие в числе акционеров правительство будет через выпуск и выкуп новых акций «Теплосети». В конечном итоге планируется довести присутствие города до 100%, а в этом случае без покупки акций у ТГК-1 фактически не обойтись. Как объясняет собеседник «Фонтанки» из энергетической сферы, такой расклад не очень выгоден для ТГК-1, но история с «Теплосетью» тянется слишком давно и в компании готовы пойти на поводу у чиновников.

«В условиях высокого износа тепловых сетей и постоянных угроз аварийных ситуаций в отопительный сезон выручит только государственный подход. Обеспечение надежного теплоснабжения – это социально значимая задача, перед лицом которой все рассуждения о коммерческой выгоде или окупаемости вложений должны отойти на второй план. В перспективе нам предстоит создать единую теплоснабжающую организацию Санкт-Петербурга. Объединение теплосетевых активов под контролем города обеспечит возможность проведения единой политики в отношении эксплуатации, ремонта и реконструкции теплосетевых активов города, позволит нам гарантировать надежную подачу тепла потребителям. Сегодняшняя ситуация в теплосетевом хозяйстве этого требует», – заявил на заседании Албин.

Покупка «Теплосети» уже превратилась в настоящую эпопею. «Фонтанка» подробно описывала многолетние переговоры по поводу продажи «Теплосети»: по ходу обсуждалась допэмиссия акций и мена газпромовских сетей на котельные ГУП «ТЭК», а цена актива колебалась от 1 рубля до 6 млрд (согласно последней оценке, заказанной самим «Газпромом», – около 14 млрд).