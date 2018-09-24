«Ленэнерго» встало на защиту граффити с изображением самолета в Приморском районе: граффити не вредит петербуржцам

В ПАО «Ленэнерго» не считают изображение исторического самолёта «Илья Муромец» на трансформаторной будке в Приморском районе Петербурга «опасным» и «экстремистским», но, если власти считают иначе, могут его закрасить.

Об этом «Фонтанке» сообщили в компании 24 сентября после публикации о выявленном незаконном граффити на площади Льва Мациевича. «Со своей стороны, "Ленэнерго" заявляет, что считает вопрос удаления граффити системным и необходимым к решению в диалоге с городскими властями. Компания подтверждает, что изображение не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью и не грозит безопасности жителей», – комментируют энергетики.

В «Ленэнерго» подчеркнули, что жалоб на «Илью Муромца» в компании не получали, требований закрасить рисунок на портале «Наш Санкт-Петербург» тоже никто не оставлял. Однако, сообщили в пресс-службе энергетиков, «компания выполнит необходимые работы по восстановлению благоустройства», если получит соответствующее предписание от госорганов.

«Компания готова совместно с художниками обращаться за согласованием изображений в органы власти», – обозначили граффити-позицию в «Ленэнерго».

Ранее законность граффити с изображением самолёта – участника Первой мировой войны проверили в комитете по градостроительству и архитектуре. Вердикт – «Илья Муромец» на стенах трансформаторной подстанции вне закона. Изображение появилось на площади Льва Мациевича силами участников экологического марафона «Чистое завтра» и лично главы администрации Приморского района Николая Цеда.

Трансформаторные подстанции «Ленэнерго» неоднократно становились творческим пространством для уличных художников. Нравилось это не всем.