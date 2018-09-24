В Испании "за ноздри" утащили в убежище российское судно "Заполярье"

Российское судно, принадлежащее ОАО "Мурманское морское пароходство", было задержано и доставлено в испанский порт Мотриль.

На прошлой неделе российский балкер был отбуксирован "за ноздри", так как, по мнению испанской стороны, он мог столкнуться с берегом испанского полуанклава Сеута, где корабль под флагом РФ стоял с лета. Кроме того, у судна истек срок регистровых документов. Об этом сообщается на сайте Российского профсоюза моряков.

"По международным требованиям, в соответствии с которыми власти Испании поступают, ходить ему ["Заполярью"] самостоятельно, свободно и невозбранно, запрещено", – отмечает профсоюз.

Международная федерация транспортников указывает, что у экипажа "Заполярья" статус брошенного, а шесть моряков требуют отправки домой из-за истекшего срока контрактов. По данным организации, моряки "Заполярья" – не единственные работники "Мурманского морского пароходства", которые находятся в зарубежных портах и хотят вернуться домой.

Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте занимается уголовным делом по части 1 статьи 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат") из-за невыплаты зарплат работникам мурманской компании. При этом российский профсоюз моряков отмечает, что "русский капитан получает в месяц процентов на 50 меньше, чем филиппинский матрос".