Минсельхоз оценил ущерб аграриям от непогоды на 6 млрд рублей. Убытки компенсируют

Ущерб для сельского хозяйства от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составит более шести миллиардов рублей. Об этом 24 сентября заявил руководитель профильного министерства Дмитрий Патрушев.

«В целом 22-23 региона пострадали от ЧС. На сегодняшний день ущерб подсчитан по 18. Я думаю, что порядка шести — чуть больше шести миллиардов рублей — в целом это будет тот ущерб, который чрезвычайная ситуация нанесла сельхозтоваропроизводителям», — цитирует Патрушева «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о сумме в 5,85 млрд рублей по 18 регионам. По словам министра, правительство компенсирует убытки.