Проект моста на Сахалин включили в комплексный план развития инфраструктуры России

Проект строительства моста на Сахалин включен в комплексный план развития инфраструктуры России, но финансирование проекта пока планом не предусмотрено, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Он пояснил, что проект требует дополнительной проработки.

«В плане есть ряд проектов, которые на сегодня находятся в стадии проработки. Сахалинский мост находится в плане, но он требует дополнительной проработки и дополнительных источников финансирования», — сказал министр.