Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году вновь выведут на максимум

Дефицит бюджета Петербурга, как и в 2018 году, достигнет 10%, заявил председатель комитета по финансам Алексей Корабельников на ежегодной встрече с журналистами 24 сентября.

По его словам, дефицит бюджета на будущий год в сформированной сейчас версии – 9,2, но он не исключил, что ко второму чтению город выйдет на максимальный дефицит в 10 процентов. В проекте бюджета на 19 процентов увеличатся расходы на транспорт – деньги пойдут на приобретение нового подвижного состава и отказ от увеличения тарифа на проезд. До 800 млн рублей, вместо 400 млн, выделят в 2019 году на свалку Новоселки. Увеличиваются вдвое расходы на безопасность на транспорте и в учебных учреждениях – около 5,3 млрд рублей.

В условиях изменения законодательства и исключения движимого имущества из налоговой базы город будет активно привлекать средства: через облигации в 2019 году планируется привлечь 40 – 43 млрд рублей. Ещё 10 млрд даст краткосрочный коммерческий кредит – конкурс на него будет объявлен в октябре – начале ноября. В следующем году акцент будет сделан также на облигационный заем.

Первое чтение законопроекта бюджета состоится в октябре.