Меркель отказалась посетить банкет по поводу приезда Эрдогана

На фоне охлаждения отношений между Анкарой и Берлином немецкий канцлер отказалась от присутствия на банкете, который президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер устраивает по поводу визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 24 сентября сообщает издание Der Spiegel.

Журнал отмечает, что немецкое руководство недовольно задержанием своих граждан в Турции, в первую очередь речь идет о журналистах и правозащитниках. Однако глава МИД страны Хайко Маас считает, что 3-дневный визит Эрдогана 27 – 29 сентября необходимо использовать для нормализации отношений. Во время сентябрьской поездки в Берлин у турецкого президента запланированы два раунда переговоров с Меркель.

Бундесканцлер никак не прокомментировала свой отказ. Меркель направляют приглашения на все банкеты по поводу приезда иностранных президентов и монархов, которые обычно проходят в президентском дворец Бельвю. Чаще всего она их просто игнорирует. Последний раз, когда она присутствовала на торжественном приеме у президента, был в 2015 году. Тогда Германию с визитом посещала королева Великобритании Елизавета II.