Смольный выделит деньги на увеличение доли в «Теплосети Санкт-Петербурга»

Глава комитета по финансам Алексей Корабельников анонсировал увеличение доли города в АО «Теплосети Санкт-Петербурга» с нынешних 25 процентов до большего объема. Средства пойдут на программу ремонта.

Обсуждается вопрос по реконструкции сетей «Теплосети» за счёт средств города. Их износ существенно превышает те, что находятся у ГУП ТЭК. Вложения в ремонт позволят увеличить долю в компании – они могут быть проведены в качестве допэмиссии, которую выкупит Смольный. Более подробный механизм сейчас обсуждается, отметил Корабельников.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ПАО «ТГК-1».

Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 2500 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9%), ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (25%).