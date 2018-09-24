Хельсинки готовится принять Медведева и Обаму

Полиция Хельсинки сообщает 24 сентября об усилении мер безопасности в финской столице в связи с предстоящими визитами высоких гостей на этой неделе.

26 сентября в Финляндию на встречу со своим финским коллегой Юхой Сипиля приедет Дмитрий Медведев. Как ранее сообщали в правительстве Суоми, «в повестке переговоров — ход реализации совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес».

Бывший президент США Барак Обама посетит Хельсинки днём позже, 27 сентября. Он выступит на крупнейшем бизнес-форуме Северной Европы Nordic Business Forum. На этот раз мероприятие соберёт 7,5 тысячи владельцев и топ-менеджеров компаний более чем из 40 стран. В 2018 году форум сосредоточится на таких темах, как стратегия, максимальная производительность и искусственный интеллект.

Полиция предупреждает жителей и гостей города о временных перекрытиях и изменениях маршрутов транспорта.

«Вечером в среду следует быть готовым к ограничениям движения, особенно в центре Хельсинки. В четверг они коснутся участка между аэропортом Хельсинки-Вантаа и районом Итя-Пасила», – заявил старший комиссар Хейкки Порола. По его словам, помехи движению будут кратковременными. Актуальную информацию столичная полиция будет публиковать в своём твиттере.

Напомним, что 16 июля, когда в Хельсинки проходил саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, были предприняты беспрецедентные меры безопасности.