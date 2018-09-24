Горсуд оставил под арестом противницу пенсионной реформы, поставившую на ноги целый отдел полиции

Горсуд отклонил апелляцию защитников Шахназ Шитик, которая была задержана за повторное участие в несогласованном митинге после серии путешествий из 78-го отдела полиции в Мариинскую больницу и обратно. Заседание шло в закрытом режиме почти четыре часа. В изоляторе на Захарьевской 54-летней активистке придется просидеть до 9 октября.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», противница пенсионной реформы Шахназ Шитик получила 20 суток административного ареста за участие в акции «Путин едет на пенсионерах» 7 сентября, однако задержали ее за это нарушение только 16 сентября, на согласованном митинге против повышения пенсионного возраста.