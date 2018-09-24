Самолёт Агентства по борьбе с наркотиками США протаранил «Теслу». Маск сказал: Wow

«Тесла» в очередной раз попала в ДТП – в очень необычное ДТП. О нём 24 сентября рассказывает Autonews со ссылкой на Business Insider.

В городе Хьюстон (США, штат Техас) легкомоторный самолёт «Сессна», принадлежащий Агентству по борьбе с наркотиками, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку. Он сел на проезжую часть, при этом задев линию электропередачи и протаранив проезжавший мимо кроссовер Tesla Model X. Досталось и универсалу Toyota Corolla.

«Представьте, что вы просто едете по дороге, и внезапно самолет врезается в автомобиль. От такого вполне может остановиться сердце», – заявил местный шериф.

К счастью, все очевидцы оказались с крепкими нервами. Участники аварии, по данным правоохранительных органов, также целы и невредимы.

«Господь и этот автомобиль спасли нас сегодня. Ни одной царапины. Никто не верил мне, когда я звонил и говорил о том, что в нас врезался самолет. Все люди думали, что это шутка. Даже жена сначала посмеялась надо мной. Однако мне было совсем не смешно, в этот момент вся жизнь пронеслась у меня перед глазами», — написал в своем Facebook владелец «Теслы» Ониэль Куруп.

Глава Tesla Inc. Илон Маск также отреагировал на инцидент. «Ого, рад, что они в порядке», – написал он в Twitter.