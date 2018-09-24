Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст и внесла свои поправки в законопроект

Против повышения пенсионного возраста выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Свою позицию экс-прокурор изложила в поправках ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

Как рассказала Поклонская на своей странице в Facebook 24 сентября, в поправках она предложила оставить пенсионный возраст прежним, и для мужчин, и для женщин (55 и 60 лет соответственно). При этом они смогут выбирать — продолжать трудиться или выйти на отдых.

«За полный трудовой год после достижения пенсионного возраста увеличивается размер пенсии к начисленной сумме на 3%. Её выплата начинается после увольнения с работы по выходу на пенсию. Таким образом, люди будут заинтересованы продолжать работу после достижения ими указанного возраста и самостоятельно зарабатывать себе повышенный размер пенсии. Те же, кто не в состоянии продолжать работать после указанного возраста, имеют право выхода на пенсию на общих условиях», — написала Поклонская.

Также депутат предложила, чтобы люди со стажем 37 и более лет имели «безусловное право» выйти на покой вне зависимости от их возраста.

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе назначено на 26 сентября.

Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против пенсионной реформы. За это руководство партии приняло решение отстранить ее от работы в антикоррупционной комиссии.