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24.09.2018 16:27
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ЗСД продлевает «летние» тарифы и рассчитывает на 88 миллионов транзакций по итогам года

Оператор ЗСД компания «Магистраль Северной столицы» решила продлить время действия специальных тарифов на протяжённые маршруты, которые изначально анонсировались как сезонные. Они вводились в начале июня до 1 октября, теперь же они будут действовать до конца 2018 года. То есть до Нового года для автомобилистов ничего не изменится.

Спецтарифа, напомним, два (для примера указана стоимость для проезда легкового автомобиля в дневное время):

  1. КАД (Юг) – Е-18 «Скандинавия» и в обратном направлении – 216,2 рубля;
  2. КАД (Юг) – КАД (Север) и в обратном направлении – 173 рубля.

Именно эта цена указывается сейчас на схеме расчёта маршрута на сайте ЗСД.


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Базовый тариф «Транспондер» предусматривает более высокую стоимость – соответственно, 297,3 и 237,2 рубля. При оплате наличными автомобилистам на транспортных средствах первого класса, то есть на легковушках, приходится платить, соответственно, 500 и 400 рублей.

В пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы» объяснили своё решение несколькими причинами:

  • высокая востребованность протяжённых маршрутов;
  • приток новых водителей с транспондерами;
  • увеличение общего транспортного потока по ЗСД, который произошёл не за счёт наиболее загруженных транспортных развязок (например, развязки с Богатырским проспектом);
  • профилактические и ремонтные дорожные работы на КАД и улично-дорожной сети города.

На сайте ЗСД приводится комментарий генерального директора ООО «Магистраль Северной столицы» Алексея Бнатова:

«Мы отмечаем дальнейший рост транспортного потока на Западном скоростном диаметре. Если по результатам 2017 года зафиксировано более 80 миллионов транзакций, то в 2018 году мы рассчитываем выйти на уровень свыше 88 миллионов. Одним из факторов роста стали, в том числе, специальные тарифы на протяженные маршруты, которые позволили привлечь новых пользователей и простимулировать увеличение протяженности маршрутов тех водителей, которые и раньше регулярно ездили по ЗСД. За счет предложенных тарифов стимулируются сквозные проезды, не возникает дополнительная нагрузка на самые востребованные развязки, что позволяет сохранить и увеличить показатели потока и на них».

Для пользователей транспондеров продолжает действовать 100-процентная скидка на проезд участка Приморский проспект – Богатырский проспект с последующим разворотом на развязке и продолжением движения по ЗСД в южном направлении. Если пользователь въезжает на ЗСД с Приморского проспекта и в течение 15 минут после съезда на Богатырский въезжает на ЗСД в сторону Центрального участка, плата за проезд по маршруту Приморский – Богатырский возвращается на лицевой счёт.

Напомним, что в начале лета при введении более выгодных тарифов на длинные поездки фактически подорожали поездки на короткие дистанции. Точнее, в формулировке оператора дороги, были снижены скидки на отдельных участках для автомобилей 1-го и 4-го классов с транспондерами. Правда, цены всё равно оставалась и остаются ниже, чем при оплате наличными.

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