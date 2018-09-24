Лукашенко: Белоруссия укрепит границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна укрепит границу с Украиной.

В ходе встречи Лукашенко с госсекретарем Совбеза Белоруссии Станиславом Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям.

«Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется», — приводит слова Лукашенко «Белта».

По его словам, Минск должен закрыть границу.

«Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что недавно на границе был задержан человек, у которого были пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, 10 тыс. патронов.