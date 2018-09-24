Тахту, диван и комод получил за свою подпись глава новгородского Роспотребнадзора. Раньше его обвиняли в получении взяток лечением зубов

Второе уголовное дело возбудили следователи в отношении руководителя Роспотребнадзора Новгородской области Анатолия Росоловского. Его снова заподозрили во взяточничестве, на этот раз бонусы чиновник получал мебелью.

Как рассказали в региональном СК 24 сентября, по версии следствия, Росоловский в 2016 году получил от директора одной из организаций Боровичского района взятку за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения по проекту защитной зоны полигона твердых бытовых отходов. Вознаграждение он принял в виде тахты, дивана и комода на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Ранее Росоловского обвинили в получении взятки от директора птицефабрики «Белгранкорм — Великий Новгород» «за общее покровительство и попустительство по службе». Сумму в размере 496 тысяч рублей госслужащий принял не в денежном эквиваленте, а в виде стоматологических услуг. Оба уголовных дела соединили в одно производство.