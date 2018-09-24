КГА объявил граффити с самолетом на площади Льва Мациевича вне закона. К художеству приложил руку лично глава администрации Приморского района

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) признал незаконным изображение военного самолёта – участника Первой мировой войны на трансформаторной подстанции на площади Льва Мациевича в Приморском районе Петербурга. Авторы граффити – участники экомарафона и сам глава администрации района Николай Цед.

Об этом «Фонтанке» 24 сентября сообщил местный житель Сергей Лебедев, который направил обращение в КГА с просьбой проверить законность граффити с изображением самолёта «Илья Муромец». Борец с уличным искусством получил ответ за подписью заместителя председателя комитета Ларисой Канунниковой (документ имеется в распоряжении редакции).

В письме сказано, что изображение на будке с комитетом не согласовывали, а значит, уличный «портрет» творения авиаконструктора Сикорского – вне закона. «Окраска фасада здания с нарушением колерного листа является административным правонарушением и требует принятия мер», – подчеркнула зампредседателя КГА. Дальнейшую судьбу нарисованного самолёта решат Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и непосредственно администрация Приморского района, куда из ведомства передали документы.

Из сообщения на сайте администрации Приморского района «Фонтанка» узнала, что граффити рисовали участники экологического марафона «Чистое завтра» в мае 2018-го. Последний штрих к изображению нанёс лично глава района Николай Цед. Тогда он объяснил, что нарисованный «Илья Муромец» – это «популяризация истории Комендантского аэродрома».

В администрации Приморского района нашего корреспондента заверили: «Николай Цед уже в курсе возникшей ситуации. Мы будем проводить проверку и разбираться, где была допущена ошибка с этим рисунком».

Петербуржец – борец с незаконными художествами в беседе с изданием объяснил свою позицию тем, что «власти обязаны соблюдать законы и проходить все процедуры согласований, которые сами и устанавливают».

В ГАТИ несколько удивились ситуации, но подчеркнули: «За несогласованные с КГА художества ответственность понесут владельцы зданий». Подстанция на Льва Мациевича, по данным РГИС, является центром питания «Ленэнерго».

Заметим, сегодня уличное искусство властям скорее симпатично, а вот горожанам и коммунальщикам – не всегда. В минувшем июне некий жалобщик потребовал закрасить граффити с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым на Введенской улице. На Васильевском острове закрасили изображение ленивцев художника Брилевского. Летом жители Лиговки не нашли изображения лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. Та же участь постигла портреты Павла Дурова и полковника Задова.