Американская разведка озабочена неуязвимостью российской ракеты «Булава»

Система противоракетной обороны США с 2024 года будет не способна перехватывать российские межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", когда они будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники в вооруженных силах США.

К 2024 году 8 стратегических атомных подводных лодок класса «Борей» будут способны нанести удар ракетой «Булава», которая становится неуязвимой для системы глобальной ПРО после оснащения гиперзвуковыми маневрирующими блоками. Мощность этих блоков оценивается в 100 – 150 килотонн, что в 10 раз больше атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. При этом российская новинка способна менять траекторию и сможет превышать скорость звука.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», – заявил американский генерал Джон Хайтен.