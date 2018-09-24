Президент Македонии призвал бойкотировать референдум о смене названия страны

Президент Македонии Георге Иванов призвал граждан бойкотировать референдум о смене названия страны, который состоится 30 сентября, сообщает Ekathimerini.

Иванов назвал референдум "пагубным и разрушительным" для нации. Президент отметил, что сам не будет голосовать на воскресном референдуме.

"Даже в случае принятия вредного греческого соглашения и соответствующих конституционных поправок, членство в НАТО и ЕС не наступит автоматически", – подчеркнул Иванов.

Македонского президента поддерживает оппозиционная партия VMRO-DPMNE, которая с самого начала подписания соглашения о переименовании выступала против него.

Отметим, что референдум о переименовании Македонии назначен на 30 сентября.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Македония будет приглашена на переговоры о вступлении в НАТО сразу же после окончательного разрешения вопроса с переименованием страны. Столтенберг заявил, что недавнее соглашение страны с Грецией об изменении названия на Северную Македонию и конец многолетнего спора были "историческим соглашением, которое предоставляет историческую возможность" для Скопье вступить в НАТО.