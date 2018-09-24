ФСБ выдворила «шпиона» на Украину, предупредив о недопустимости слежки

Краснодарские сотрудники ФСБ заявили, что вычислили «шпиона» из Службы безопасности Украины, который якобы собирал информацию о военных объектах, расположенных на Кубани.

Об этом 24 сентября сообщает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». По данным источника, сотрудника СБУ зовут Сергей Стефаненко. В ФСБ считают, что он отслеживал передвижение военной техники и выяснял информацию о кадровом составе министерства обороны. По информации спецслужб, мужчина прибыл в Краснодарский край якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.

ФСБ официально предупредила Стефаненко о недопустимости шпионажа и выдворила его из России.