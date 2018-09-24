В петербургском Доме молодежи после внимания со стороны ФСБ уволился директор вместе с заместителями

В петербургском Доме молодежи меняется руководство. Об увольнении главы Дома молодежи Эльвиры Реутской и ее заместителей Елены Шафрановой и Анны Шварц стало известно 24 сентября.

Информацию «Фонтанке» подтвердили в курирующем предприятие комитете по молодежной политике. Там сообщили, что команда Реутской решила уволиться по собственному желанию, претензий к их работе не было. «Об увольнении они предупредили заранее, видимо, причина в том, что они хотят развиваться дальше», – предположили в комитете.

Летом в Доме молодежи провела обыски Федеральная служба безопасности. Как считают собеседники «Фонтанки», представители именно этой структуры были заинтересованы в увольнении чиновников, отвечающих в Петербурге за молодежную политику. Причиной этого могли стать государственные контракты на организацию молодежных мероприятий. В числе прочего силовиков интересовало сотрудничество с компанией «Танос», зарегистрированной в 2016 году в квартире в поселке Новый Свет Гатчинского района. С момента создания «Танос» получала подряды от ГГУП «СФ «Минерал». Это предприятие, подведомственное комитету по природопользованию. В 2016 году «Минерал» выиграл 9 тендеров комитета по молодежной политике на сумму более чем в 20 млн рублей. Почти в каждом из мероприятий в разных ролях фигурировала Эльвира Реутская — экс-помощница бывшего спикера петербургского Законодательного собрания, покойного экс-сенатора Вадима Тюльпанова.

С 2017 года субподрядчик начал самостоятельно выигрывать контракты комитета по молодежной политике и Дома молодежи. Почти одновременно Эльвира Реутская возглавила это предприятие.

Последний контракт с «Танос» датирован августом 2018 года. Компания организовывала форум «Всмысле».

Деятельность чиновников заинтересовала также городскую прокуратуру. По информации собеседников в Смольном, итог проверки стал одной из причин смены руководства. В пресс-службе городской прокуратуры не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Эльвира Реутская возглавила Дом молодежи в марте 2017 года. До этого она участвовала в мероприятиях Смольного, посвященных экологической и молодежной тематике.