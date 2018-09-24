Российские пограничники усилят контроль на границе с Эстонией и Финляндией из-за нелегалов
В Ленобласти участились случаи попыток незаконного пересечения границы, сообщает пресс-служба Пограничного управления Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 сентября.
В связи с активизацией нелегалов ведомство объявило об усилении контроля в приграничных зонах, в частности, на въезде в Ивангород. Силовики предупредили о "возможных временных трудностях" в автомобильных очередях и призвали путешествующих к терпению и пониманию.
Напомним, на прошлой неделе в Выборгском районе были задержаны 17 иракцев, включая женщин и детей, которые намеревались нелегально пересечь границу с Финляндией.
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