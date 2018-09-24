Глава Роскомнадзора: Российский Интернет - больше не пиратская гавань

6 тысяч ресурсов заблокировано в рамках борьбы с пиратским контентом в России. Еще 11 тысяч сайтов удалили информацию, защищенную авторским правом. Об этом сообщил в Кремле глава Роскомнадзора Александр Жаров во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Еще несколько лет назад российский Интернет – это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве, но тем не менее это было. Сейчас ситуация кардинально изменилась», – рассказал Жаров 24 сентября.

По словам главы ведомства, именно борьба с пиратством помогла российскому фильму «Движение вверх» добиться рекордных сборов, сопоставимых с американскими блокбастерами. Жаров рассказал, что за год 55 миллионов россиян посетили кинотеатры, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом легальные онлайн-кинотеатры также отчитались о возросшей на 60% прибыли.