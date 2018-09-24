Адвокат Петра Верзилова потребовал от СК провести расследование отравления своего подзащитного

Адвокат Дмитрий Динзе потребовал от московского Следственного комитета проведения расследования по факту отравления издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Об этом сообщает сама «Медиазона» 24 сентября. По данным издания, в документе защитник также требует проверить действия сотрудников полиции или ФСБ по статье о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) в связи с незаконными оперативно-разыскными мероприятиями, обыском, задержаниями и лишением свободы.

«Можно сделать вывод, что Верзилов мог быть отравлен антихолинергическими препаратами в период с 9 по 12 сентября 2018 года лицами, с которыми у него были конфликтные отношения; лицами, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР; лицами, которые являлись сотрудниками специальных служб (сотрудники полиции или ФСБ), пресекавшими деятельность Верзилова П. Ю. в рамках его общественной деятельности», — перечислил Динзе возможные версии отравления.

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление. По данным «Новой газеты», в день отравления Верзилов должен был получить материалы из ЦАР по убийству российских журналистов.