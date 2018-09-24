«Блокировка - это не панацея». Путин и Жаров обсудили защиту персональных данных россиян

На встрече с президентом России глава Роскомнадзора рассказал о защите персональных данных граждан, которые предоставляются иностранным интернет-компаниям. Александр Жаров обещал не применять блокировки, но посоветовал соотечественникам быть внимательнее.

«Более пяти миллионов компаний со всего мира предоставляют услуги нашим гражданам, предлагают им купить товары и при этом требуют предоставить свои персональные данные», – рассказал Владимиру Путину глава Роскомнадзора на встрече в Кремле 24 сентября.

По его словам, тема остается «очень чувствительной», так как порядка 100 тысяч компаний имеют в своих руках значительные объемы персональных данных о гражданах РФ. Однако Россия в этом вопросе не готова идти на блокировки.

«...Мне кажется, что блокировка – это не панацея в данном случае. Самое главное – это информационная кампания, люди должны понимать, что такое персональные данные», – отметил Жаров.

«Мы ситуацию мониторим и за последние три года выявили 1200 компаний, <...> которые в Интернете абсолютно бесконтрольно распространяли базы данных наших граждан: информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 мы были вынуждены заблокировать», – добавил он.

Глава ведомства порекомендовал россиянам внимательнее читать пользовательские соглашения в Сети. Он отметил, что Роскомнадзор и далее будет заниматься информированием граждан об опасности предоставления персональных данных в Интернете.

«Информированность в данном случае – это, конечно, первый шаг на пути к защите интересов граждан», – согласился Владимир Путин.