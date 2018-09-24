Porsche первым среди «немцев» прекращает выпускать «дизели»

Компания Porsche первой из немецких автопроизводителей объявила, что полностью прекратит выпуск автомобилей с дизельными двигателями, сосредоточившись на бензиновых, гибридных и полностью электрических автомобилях, сообщает BBC.

Это решение явно связано с «дизельгейтом» вообще, а особенно с волной арестов и уголовных дел, открытых по этому поводу в Германии. Однако генеральный директор Porsche AG Оливер Блюм изложил BBC и другую точку зрения: «Мы производим спортивные автомобили, и для нас дизель всегда играл второстепенную роль. Бензиновые двигатели лучше подходят для спортивного вождения».

При этом Блюм подчеркнул, что отнюдь не «демонизирует» дизельные двигатели и считает, что «они есть и будут важной технологией» для автомобилей.

CEO Porsche AG постарался дистанцироваться от дизельного скандала, подчеркнув, что сама Porsche не производит дизельные двигатели, а использует продукцию Audi. При этом он, правда, признал, что в результате «имидж Porsche пострадал», а сам дизельный «кризис» доставил «массу хлопот».

Напомним, что Porsche AG является частью концерна Volkswagen, куда входит и Audi. Разразившийся в 2015 году скандал, связанный с фальсификацией экологических тестов дизельных автомобилей VW, коснулся 11 миллионов машин, выпущенных этой маркой. Под подозрение попали не только другие бренды концерна, но и вообще немецкие автопроизводители. В последнее время за расследование скандала всерьез взялись германские правоохранительные органы, что уже привело к серии увольнений и арестов высокопоставленных менеджеров. В частности, в середине июня был взят под стражу генеральный директор Audi Руперт Штадлер.

По следам «дизельгейта» Массачусетский технологический институт из США (MIT) провел исследование реальных уровней выбросов дизельных двигателей 10 ведущих брендов, продаваемых в Европе. Были проверены автомобили марок Volkswagen, Renault, Peugeot-Citroën, Fiat, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota и Hyundai. В общей сложности именно эти марки составляют до 90 процентов европейского автопарка.

Результаты исследования неутешительны: несмотря на скандал и последовавшие меры, выразившиеся в ужесточении экологических норм и изменении процедуры тестирования, уровень вредных выбросов в большинстве случаев превышает нормативы в среднем в 16 раз, пишет Interesting Engineering.