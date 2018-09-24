Худшая команда России завершила серию из 147 поражений подряд

Для женской сборной Свердловской области по хоккею накануне произошло знаменательное событие: спустя 5 лет команда впервые не проиграла.

Свердловских хоккеисток, выступающих в Женской хоккейной лиге, неофициально называли худшей командой России за их впечатляющую серию поражений. До вчерашнего дня серия составляла 147 матчей. В последний раз сборная Свердловской области праздновала победу 14 октября 2013 года.

В воскресенье, 23 сентября, в Ухте свердловская команда играла с СК «Горный». Основное время закончилось со счетом 3:3. В овертайме соперники также не смогли выявить победителя. В серии послематчевых буллитов удачливее все-таки оказались игроки «Горного». Тем не менее благодаря ничьей в овертайме сборная Свердловской области смогла завоевать одно очко впервые за пять лет.