Пришел лесник и всех выгнал. Что изменят в Сирии комплексы С-300

Россия заявила о поставках в Сирию комплексов С-300. Решение неприятное и для проштрафившегося Израиля, и для союзной Турции. В выгодоприобретателях — Иран.

Леонид Якутин/Коммерсантъ

Громкую новость 24 сентября сообщил министр обороны Сергей Шойгу, который ранее обвинил Израиль в гибели 15 российских военнослужащих. Говоря о решении отправить в Сирию более современные, чем есть у Асада сейчас, зенитно-ракетные комплексы, глава ведомства подчеркнул, что в 2013 году Россия остановила поставки как раз по просьбе израильской стороны. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – сказал генерал армии.

Как С-300 изменит расклад сил на Ближнем Востоке, кто будет управлять ЗРК в Сирии и что останется России, «Фонтанке» рассказал военный эксперт, обозреватель IZ.ru Илья Крамник.

- Поставки в Сирию С-300 – насколько это серьезный и неожиданный шаг, учитывая, что они там якобы давно есть?

– Якобы давно есть – это большой вопрос. Никаких достоверных подтверждений этим репликам нет до сих пор. В конце концов, это система, которую довольно трудно спрятать от спутникового обнаружения. Если бы С-300 уже были в Сирии, то были бы найдены их следы. А что касается решения министра, оно ожидаемо. Наши давно собирались поставить в Сирию С-300. Но по просьбе Израиля это решение откладывалось несколько раз. Первые попытки были ещё в 2000-е. Затем в 2013 году отложили. Наши, очевидно, рассчитывали на более нормальное сотрудничество с Израилем. Но, видимо, разочаровались в этих попытках. По крайней мере, на данный момент. И решили С-300 всё же поставить. Назвать это решение полностью неожиданным сложно. Всё к тому шло.

- Чем С-300 лучше? Система гарантирует «не повторения» инцидентов, как с Ил-20?

– Гарантии даёт только господь бог. Но вероятность повторения таких инцидентов в случае замены С-200 на С-300 снижается, в том числе и потому, как следует из заявления Шойгу, что всё-таки будут сделаны какие-то общие системы распознавания для нас и для Сирии, что позволит сирийцам точно идентифицировать наши самолёты. Но главное в другом. По идее, С-300 на боевом дежурстве должна отбить охоту у израильских ВВС так же, как раньше, лезть поближе к Сирии и наносить удары по территории. Расчёт идёт не на то, что станет труднее сбивать наши самолёты, а, скорее, на то, что снизится количество попыток прощупывания сирийских ПВО на прочность со стороны Израиля.

- У России есть свободные комплексы С-300?

– Свободные комплексы С-300 есть. Дело в том, что прямо сейчас на вооружение ВС РФ поступают новые комплексы С-400. Поставляется этот новый комплекс большими партиями. Программа практически выполнена. В начале будущего года должна быть полностью выполнена поставка 56 дивизионов С-400 по госпрограмме вооружений. И они как раз заменяют в строю комплексы С-300. Заменяются более старые комплексы С-300ПС. Остаются в строю С-300ПМ. Очевидно, что если поставлять С-300 в Сирию, то лучше модернизированную версию, именно ПМ. Это будет означать, что придётся задержать на службе в России какое-то количество более старых комплексов ПС. Но это не критично для обороны внутри России. Другими словами, нет принципиальных проблем, чтобы поставить С-300 в Сирию.

Видео: официальный youtube-канал Министерства обороны РФ

- Сколько нужно С-300, чтобы закрыть небо Сирии полностью? Министр обороны Сергей Шойгу в своём заявлении об этом не сказал.

– Чтобы понимать, сколько их нужно в Сирии, нужно понимать, какая ставится задача. По большому счёту, если говорить прагматично, главное для России – это прикрыть район Хмеймима (аэродром совместного базирования, с 2015 года здесь размещена авиационная база ВКС России. – Прим. ред.), где находится наша основная военная база. Технически там есть наши собственные комплексы С-400, которые должны работать по всем этим целям, но их применение – это уже вопрос политический. Если российские С-400 начнут сбивать израильские самолёты, то это война между Россией и Израилем с непредсказуемыми последствиями. Включая возможное вмешательство в конфликт США.

Ежели там будут комплексы схожих характеристик, но юридически находящиеся под управлением сирийцев, то здесь руки в значительной мере развязываются. Если задача закрыть небо над Латакией (провинция Сирии, здесь также расположен главный порт страны. – Прим. ред.), то я думаю, что там хватит пары комплексов, полкового комплекта. Два комплекса – это два дивизиона. В одном дивизионе восемь пусковых установок. Надо понимать, что это не шестнадцать С-300, а шестнадцать пусковых установок в двух комплексах. Этого достаточно, чтобы прикрывать западные районы Сирии. Такими силами можно отразить уже достаточно массированный налёт. Если говорить о прикрытии территории всей Сирии в целом, то здесь, конечно, нужно будет поставлять уже несколько полков. Для по-настоящему плотного прикрытия понадобится 5 – 6 полков, 10 – 12 дивизионов. Этого хватит, чтобы прикрыть все остальные наиболее крупные и важные районы. И это количество тоже может быть поставлено относительно беспроблемно.

- То есть вопрос по большому счёту только во времени, необходимом на поставку?

– Если задача поставить 10 – 12 дивизионов, я думаю, что это выполнимо за полгода. А если по-быстрому, грубо говоря, «прямо с завтрашнего дня и никак не медленнее», то это можно сделать и за месяц, но я не уверен, что сейчас есть причины для подобной спешки. Если всё делать в комфортном режиме, то за полгода могут управиться.

- Если поставлять будут по максимуму, чтобы закрыть всё сирийское небо С-300, значит ли это, что их придётся снимать с других рубежей, снимать с обороны территории России?

– Нет. Дыр в обороне внутри России не появится. Просто некоторое время у нас в строю будут оставаться более старые модификации С-300. С учётом того, что в тех критически важных зонах для нас, которые на сегодня прикрыты С-300, осуществляется принцип многократного прикрытия, а стрельбовые районы полков многократно пересекаются друг с другом, то ни для Подмосковья, ни для центральной части России в целом никакого критического ущерба не последует. Тем более, повторюсь, идут поставки новых С-400.

- Где набрать специалистов, которые теперь будут стоять рядом с сирийцами у пультов пусковых установок, как сообщил Шойгу? Собирать по гарнизонам в России, привлекать уволенных в запас?

– Специалистов по ПВО в стране много, тем более от нас не требуется полностью комплектовать все расчеты. Фактически в таких случаях обычно мы сажаем контролеров, которые называются советниками. Уволенные в запас специалисты не потребуются. Просто некоторое количество людей, которые сейчас служат в ВС, будут чаще ездить в командировки в Сирию.

- Российские военные ранее уже заявляли, что защита неба Сирии координируется из единого центра. Еще до трагедии с Ил-20. Теперь снова говорят, что будет «единая координация». ВС РФ в Сирии, в принципе, способны координировать все действия тех, за кого она там воюет, вместе со своими действиями?

– Технически способны. Политически – не ко мне вопрос. Здесь вопрос уже касается политики. Если бы я и знал ответ на него, не стал бы комментировать. Если мы действительно плотно сядем на командные пункты ПВО Сирии, то это будет повторение ситуации 1980-х годов, когда наши провели операцию «Кавказ-2», развернув в Сирии группу ПВО, формально местную, но со своими расчетами и управлением. Вряд ли эту ситуацию кто-то хотел повторять, но сейчас ситуация, видимо, вынуждает.

- Почему Израиль так упорно старался не допустить появления С-300 в регионе?

– Для них это очень опасный комплекс. Он действительно очень опасен. Не скажу, что им можно вырубить всю израильскую авиацию. Если Израиль захочет подавить С-300, он, наверное, это сделает. Другой вопрос, что потери при этом будут неприемлемыми. То, что они сейчас теряют один самолёт раз в несколько лет при атаках на Сирию, это для них переносимо. Но если они начнут в каждом налёте терять по одной-две машины, это будет уже весьма болезненно, в том числе политически, для израильского руководства. Именно поэтому им там не нужны С-300.

- То, что мы обсуждаем, это «факт» или пока ещё «игра», и Израилю дают лишь намёки на то, что нужно о чём-то ином договариваться?

– Мы можем сейчас отталкиваться только от заявления министра обороны. Он сказал – будут поставлены. Давайте теперь ждать эти поставки. Если через две недели там ничего не окажется, значит, будем думать, что произошло.

- Кто из игроков в регионе выгодоприобретатель в ситуации, когда небо Сирии контролируется С-300?

– В первую очередь, и именно сейчас, – это Россия. Во вторую – это, конечно сама Сирия. А в третью, очевидно, – это Иран. Иран, безусловно, заинтересован в поставках С-300. Израиль исходно заявлял, что его главная цель на территории Сирии – это иранские объекты, постольку поскольку Иран поддерживает "Хезболлу" (военизированная ливанская организация и политическая партия, признана террористической в США; по мнению РФ, является законной общественно-политической силой. – Прим. ред.). Но по факту Израиль не делает различий между иранскими и чисто сирийскими объектами. Они бомбят и те и другие. Например, бомбят Латакию. Иранцы там отсутствуют. В этой ситуации наши, получается, как герой старого анекдота. Дневник партизана. Понедельник:«Мы выгнали немцев из леса». Вторник: «Немцы выгнали нас из леса». Среда: «Мы опять выгнали немцев из леса». Четверг: «Пришёл лесник, выгнал из леса немцев и нас». Лесник в этой ситуации – Россия. Появляется комплекс, который категорически мешает Израилю летать. Требуют для своей ликвидации полномасштабной операции в духе начала 1980-х. И то ещё не факт, что получится. Естественно, под таким колпаком себя хорошо чувствуют и Асад, и иранцы. Опять же юридически Россия ни при чём. Мы уже заявили, что комплексы передаются сирийцам.

- Кто, кроме Израиля, получит реальные проблемы со связью в акватории Средиземного моря? «В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории», – сказал Шойгу.

– Кто будет атаковать, те и получат. А кто это конкретно, какие именно страны, лучше спросить у руководства Израиля и НАТО.

- Можно констатировать, что сложившийся расклад сил в регионе меняется?

– Ближний Восток все-таки шире одной Сирии. Но тут действительно есть ещё отдельный вопрос, насколько выгодно нам, чтобы Израиль вконец разозлился. Я глубоко убеждён, что будет, в том числе, и воздействие с нашей стороны на Иран. Требования остановки или резкого сокращения помощи проиранским группировкам в этом районе. Чтобы сбалансировать риски для Израиля. Ведь по большому счёту история с С-300 в Сирии – это действия для себя, не для Тегерана. А будет ли Тегеран использовать этот бонус в своих сугубо личных интересах, будет зависеть от того, насколько ему нужно с нами ссориться. Россия – последняя страна, с которой Ирану нужно сейчас ссориться, учитывая общую ситуацию. Иначе можно закрыть глаза и на военную операцию против Тегерана.

- В какой ситуации оказывается Турция после поставок С-300 Асаду?

– У Турции возникают проблемы, скорее, теоретические. С ними давно уже не было инцидентов с попытками бомбить сирийские войска. Договорились. Но чисто технически С-300 у Асада – это сдерживатель для Эрдогана.

- Случись вдруг очередное ЧП и «удар в спину», вроде ситуации с Ил-20, то как изменится динамика развития ситуации?

– Не буду гадать об этом. Не люблю такие прогнозы.

- Что должно случиться, чтобы после поставок С-300 Москва решилась поставлять в Сирию и С-400?

– Тоже не стану гадать. Но поймите, что и сегодняшняя новость – это крайне серьезная история. Там и без С-400 теперь будет очень интересно. Что будет дальше, давайте смотреть по фактам. Есть заявление министра обороны. Реализуется ли оно во второй части, физические поставки, скорее всего – да. Если да, то будем анализировать дальше. Сказать, приведёт ли это к угасанию конфликта или, наоборот, к эскалации и росту напряжения, мы сейчас не сможем. В ближайшее время будет идти дипломатическая активность, а это нам с вами не расскажут. Или расскажут, но потом.

Беседовал Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»